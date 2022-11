Chainsaw Man: il primo defunto nella ending 8 dell'adattamento anime

Per la produzione dell'adattamento di Chainsaw Man Studio MAPPA ha deciso di fare le cose in grande, tra l'altro accreditando a diversi autori una ending diversa per ciascuno degli episodi di questa prima stagione. Ecco la settima ending della serie anime!

L'ottavo episodio di Chainsaw Man esordirà il 29 novembre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll e porterà Denji e compagni ad affrontare una nuova, pericolosa minaccia. Nonostante manchi ancora qualche ora al rilascio ufficiale della puntata, in rete è già stata pubblicata la sigla di chiusura numero otto.

Se la ending di Chainsaw Man 1x07 presenta uno stile retro e colorato in puro stile anni Novanta, quella successiva vanta atmosfere totalmente differenti. L'ottavo tema di chiusura si apre con un pacchetto di sigarette e con Himeno impegnata a fumare come suo solito. Successivamente vediamo anche Aki condividere una sigaretta con l'amica, e poi passeggiare per un cimitero dove poggia un mazzo di fiori. Nell'ending compaiono poi Power, Kobeni e Makima, ma principalmente l'attenzione è tutta per Himeno, Aki e per quel mazzo di fiori lasciato per commemorare un morto. Qualcuno dei protagonisti ci lascerà nel corso della puntata?

Intitolata con il nome eloquente di "First Death", la ending 8 di Chainsaw Man è realizzata da Toru Kitajima, noto per la opening di Tokyo Ghoul.