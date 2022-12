Chainsaw Man: Denji in 12 stili diversi, tra Naruto, Bleach e ONE PIECE in questo video

Lo stile di Tatsuki Fujimoto ormai è ben conosciuto da tutti coloro che hanno letto i suoi manga. Fire Punch, Chainsaw Man, Look Back, Addio Eri e tutti gli altri oneshot vedono personaggi disegnati abbastanza semplicemente ma con un carattere. L'espressione principale dell'autore al momento è Denji di Chainsaw Man.

Grazie all'anime di Studio MAPPA in corso, ormai Chainsaw Man ha conquistato una grande popolarità in tutto il mondo, convincendo in molti a leggere anche i volumi cartacei e avvicinarsi quindi all'opera originale. Leggendolo, si può quindi entrare in contatto con quell'immagine a colori di Denji dove il protagonista sembra completamente fuori di senno, con la lingua da fuori e uno sguardo strano.

Norridzuan, un noto illustratore che lavora su Youtube, ha pensato bene di prendere quell'espressione di Denji e di declinarla con altri stili. Il protagonista passa così da Chainsaw Man ad altri manga, come si può vedere nel video in alto. Si parte naturalmente con l'illustrazione originale come metro di paragone, ma poi si passa subito a qualcosa di nuovo. Nella seconda immagine, c'è Denji disegnato in stile Bleach di Tite Kubo, con un'espressione e una fisionomia che ricordano molto quelle di Ichigo Kurosaki.

Il primo rigo finisce poi con un Denji disegnato da Horikoshi e da Kishimoto. Sulla seconda riga ci sono invece gli stili di Denji in Death Note, ONE PIECE, Tokyo Revengers e Demon Slayer. Infine, le ultime quattro proposte più particolari di Norridzuan si concentrano su Jojo, L'Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100 e One-Punch Man.

Pensate che le versioni disegnate dall'illustratore aderiscano agli stili dei vari mangaka? E sapevate che Denji era davvero apparso in My Hero Academia?