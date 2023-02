Chainsaw Man: Denji e compagni a grandezza naturale nelle statue della mostra ufficiale

Chainsaw Man è stato uno dei fenomeni manga e anime degli ultimi anni. L’opera di Tatsuki Fujimoto è riuscita a coinvolgere milioni di lettori prima sulle pagine di Shonen Jump e poi altrettanti spettatori attraverso l’anime di MAPPA, considerato dalla critica come uno dei punti più alti raggiunti dall’industria nel corso del 2022.

In questi giorni, in Giappone, gli appassionati stanno avendo la possibilità di prendere parte ad una mostra interamente dedicata alla serie, e, in particolare, ai quattro protagonisti della prima stagione dell’anime. Come mostrano le prime immagini condivise dalla pagina @catsuka nel post riportato in calce, Denji e compagni hanno infatti ricevuto delle statue a grandezza naturale curate in ogni minimo dettaglio.

Denji, trasformato nel Diavolo Motosega, appare nella posa, ormai celebre dell’illustrazione che appare sulla cover del primo volume del manga, in cima ad un ammasso di demoni e mostri maciullati e completamente ricoperto di sangue. Allo stesso modo anche la giovane Power è stata ritratta ponendo attenzione a ricreare i dettagli inseriti da Fujimoto sulla cover del secondo tankobon.

Seguono poi la potente Makima, pronta a scatenare uno dei suoi migliori attacchi, e con una pistola a terra, e Aki col devastante Diavolo Volpe alla sua destra. Cosa ve ne pare di queste statue a grandezza naturale dedicate a Chainsaw Man? Ditecelo nei commenti. Ricordiamo infine che su Crunchyroll è disponibile il primo episodio di Chainsaw Man doppiato in italiano, e vi lasciamo ad una singolare fan art di Power.