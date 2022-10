Chainsaw Man: Denji e Makima uniti nella cover art per CUT

L'attesa per l'esordio dell'anime di Chainsaw Man è finita e la community di appassionati si è finalmente potuta immergere nella storia creata da Tatsuki Fujimoto. Il successo dell'adattamento, il più atteso di questo palinsesto autunnale, ha fatto talmente tanto rumore da portare i protagonisti dell'opera sulla copertina di CUT.

Chainsaw Man è partito con il botto, mantenendo le altissime aspettative sul prodotto di Studio MAPPA. In attesa della seconda puntata di Chainsaw Man, la serie anime è al centro di numerose iniziative promozionali.

Sulla copertina del numero di novembre 2022 di CUT, una rivista giapponese dedicata a tutto quel che riguarda l'intrattenimento, ci saranno Denji e Makima. Nell'artwork i due protagonisti dell'opera, che fanno la loro conoscenza nel corso della prima puntata della serie, si stringono in un abbraccio, proprio come nei sogni di Denji.

Tradito e ucciso dal suo boss, Denji firma un patto di sangue con il suo cucciolo Pochita e rinasce come il Chainsaw Man. Dopo essersi vendicato, viene avvicinato da Makima, che ben sa quanto egli possa essere pericoloso per gli umani. Assicuratasi della bontà di Denji, Makima lo arruola come Devil Hunter e lo abbraccia, esattamente come accade nel poster per CUT. E voi avete seguito l'esordio dell'adattamento animato?