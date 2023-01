Chainsaw Man e Denji: il protagonista del manga sta per morire?

Chainsaw Man è partito con una seconda parte ormai da diversi mesi. Dopo qualche anno di stop, Tatsuki Fujimoto è tornato a occuparsi della storia che l'ha reso famoso al grande pubblico. Tutto però è cambiato: ambientazione completamente inedita, come già si era potuto capire dalle pagine finali del capitolo 98, ma anche personaggi nuovi.

A fare da protagonista ci ha pensato Asa, una liceale con svariati problemi scolastici e non solo, che è stata derubata di metà del proprio corpo dal Diavolo Guerra. È iniziata così un'imprevedibile caccia in Chainsaw Man, dove è la ragazza ad aver avuto più spazio di Denji, il protagonista storico della serie. I due però si sono incontrati e, con gli ultimi eventi, sembra che siano riusciti a stringere un legame. Il ruolo di Denji nella parte 2 del manga sta quindi diventando più solido, tuttavia alcuni indicatori potrebbero suggerire una direzione completamente diversa dal previsto.

Tatsuki Fujimoto ama infatti spiazzare i lettori con scelte che altri autori non oserebbero intraprendere. E quindi, se Denji morisse in Chainsaw Man? Nei capitoli all'acquario, in particolar modo, l'ultimo, c'è stato un momento molto tenero proprio grazie al protagonista. Sempre con il suo modo di fare, Denji ha parlato di Nayuta ma anche di Power e ha fatto capire il perché del suo obiettivo. Adesso tocca ad Asa tentare di liberare tutti dall'acquario, ma intanto sembra che il protagonista potrebbe morire proprio per i momenti di quest'ultimo capitolo.

Quando un personaggio di Chainsaw Man fa dichiarazioni simili, è probabile che poi perisca. Nella prima parte è successo spesso, ma anche nella seconda con Yuko, l'amica di Asa. La morte di Denji porterebbe inoltre in due direzioni: la prima è che il ragazzo potrebbe riuscire a sopravvivere in qualche modo all'inferno per dedicarsi alla ricerca di Power, dall'altra invece ci sarebbe comunque un Chainsaw Man, dato che sembra ce ne sia un altro, ovvero il misterioso diavolo che ha ammazzato Yuko.

Pensate che Denji ci lascerà le penne oppure stavolta Fujimoto prenderà tutti alla sprovvista non facendo una delle sue solite follie?