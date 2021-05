Chainsaw Man: Denji in versione motosega in questo cosplay

Grazie a Tatsuki Fujimoto, apprezzato autore di Fire Punch, negli ultimi anni è stato presentato un altro personaggio degno di rispetto. Denji di Chainsaw Man si è ritagliato uno spazio nel mondo dei manga con una prima parte di storia che ha convinto tutti. Ora siamo in attesa di rivederlo nel sequel di Chainsaw Man e nell'anime di Studio MAPPA.

Ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo in azione nelle due prossime versioni, ma oltre manga e anime ci sono anche i cosplay. Ormai Chainsaw Man è diventato apprezzato dal pubblico e si sta diffondendo sempre di più e per questo in tutto il mondo vari cosplayer si stanno dedicando all'interpretazione di Power e di tutti gli altri personaggi. E tra questi c'è inevitabilmente anche il protagonista Denji.

Prendendo come base la versione di Denji con la trasformazione in demone motosega, che dà anche il titolo al manga, il cosplayer artb0y si è messo giacca, cravatta, pantaloni eleganti, ovvero la divisa tipica dell'organizzazione governativa di cui fa parte il protagonista, e al tutto ha aggiunto le motoseghe. In basso possiamo vedere questa trasformazione di Denji nella vita vera, con le motoseghe che escono dalla testa e dalle braccia. Ora anche nella vita vera c'è qualcuno pronto ad ammazzare brutalmente i diavoli.