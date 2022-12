Chainsaw Man: il Diavolo Motosega invade la cover di Nylon Japan

Chainsaw Man si è rivelato una delle più grandi sorprese degli ultimi anni, e ora, grazie all’adattamento animato ad opera dello studio MAPPA, le avventure di Denji continuano a conquistare milioni di lettori e spettatori nel mondo. Una popolarità che ha consentito al protagonista di apparire sulla copertina di un importante periodico giapponese.

L’ottavo episodio dell’anime ha segnato il debutto uno degli avversari più attesi dai fan, nonché uno dei più letali mai affrontati da Denji e dai suoi compagni della divisione speciale 4: il Diavolo Katana. Condividendo alcuni dettagli di design col protagonista, l’uomo-katana ha suscitato immediatamente l’attenzione di moltissimi spettatori, ed è riuscito persino a raggiugnere una delle due copertine dell’ultimo numero di Nylon Japan.

Infatti, come potete vedere nel post in fondo alla pagina, il Diavolo Katana e il Diavolo Motosega sono i protagonisti assoluti delle illustrazioni inedite riportare sulle cover della rivista, che tratta principalmente di lifestyle e pop culture. Cosa ne pensate di questo ulteriore traguardo per la serie di Chainsaw Man? Ditecelo come di consueto nella sezione commenti.

Per finire ricordiamo che l’autore Tatsuki Fujimoto ha consigliato due manga seinen ai lettori, e vi lasciamo all'anteprima dell'episodio 1x09 di Chainsaw Man, in arrivo martedì 6 dicembre 2022 su Crunchyroll.