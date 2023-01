Chainsaw Man: il Diavolo Motosega si scatena nella figure di Zaohua

La prima stagione dell’anime di Chainsaw Man si è ormai conclusa col plauso generale della critica e un’ottima accoglienza anche da parte degli appassionati dell’opera di Tatsuki Fujimoto. Per rendere omaggio al protagonista, e alla violenza inaudita vista nel corso della stagione, Zaohua ha presentato una magnifica statua da collezione.

Denji ha infatti dato prova di essere migliorato molto affrontando avversari sempre più potenti, e di aver preso più sul serio il suo ruolo in quanto cacciatore al servizio della pubblica sicurezza. Nonostante questo però il protagonista ha anche dimostrato un grande egocentrismo entrando in azione rischiando molto spesso, e sfoggiando tecniche sempre più aggressive e spettacolari per causare dei veri e propri bagni di sangue, perfettamente realizzati da MAPPA.

Per onorare in qualche modo la straordinaria potenza del Diavolo Motosega gli artisti di Zaohua hanno realizzato la statua che potete vedere nelle immagini riportate in calce. Alta ben 51 centimetri, quindi in scala 1:6, la figure rappresenta un ammasso di diavoli brutalmente distrutti da Denji trasformato, interamente o parzialmente a seconda della versione scelta dall’acquirente. In arrivo nel corso del terzo trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 440 o 480 euro.

