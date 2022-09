Chainsaw Man: il Diavolo pollo protagonista di bizzarri crossover fanmade

La seconda parte del manga di Chainsaw Man ha introdotto un nuovo personaggio, Asa Mitaka, e uno dei diavoli più stravaganti incontrati nell’avventura di Denji. Bucky, diavolo pollo, è riuscito a conquistare sin da subito moltissimi lettori, e uno in particolare sta cercando di colmare la sua assenza in un modo a dir poco bizzarro.

Sfortunatamente infatti Bucky viene schiacciato e ucciso, involontariamente, da Asa stessa, che diventa vittima di offese da parte dei compagni, fino ad essere addirittura uccisa per poi tornare in vita grazie ad un patto col Diavolo della Guerra. Le poche tavole in cui Bucky appare sono comunque state sufficienti per poi far sentire la sua mancanza all’utente GatorPatrol, che quotidianamente pubblica un crossover tra Chainsaw Man, o meglio tra Bucky, e altri manga.

Come potete infatti vedere dai post riportati in calce, una volta il diavolo pollo viene rappresentato tra le braccia di Edward Elric, protagonista di Fullmetal Alchemist, un’altra viene protetto dalla pioggia da Crocodile di ONE PIECE, fino a promettere a Kurapika, Gon e Leorio di Hunter x Hunter di rincontrarsi a York Shin City. Una trovata sicuramente simpatica, e che l’utente intende portare avanti fino al ritorno di Bucky nel manga di Fujimoto.

Per concludere ricordiamo che il manga di Chainsaw Man è nuovamente in pausa.