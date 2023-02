Chainsaw Man: la differenza tra Diavoli, Majin e Diavoli Ibridi spiegata

Tra ottobre e dicembre 2022 è stato trasmesso l'adattamento di Chainsaw Man, uno degli anime migliori del 2022. Nel corso delle dodici puntate prodotte da Studio MAPPA per la prima stagione gli spettatori hanno fatto la conoscenza dei protagonisti della storia di Fujimoto. L'universo narrativo dell'opera potrebbe non essere chiaro a tutti.

Il bizzarro e violento mondo di Chainsaw Man è abitato da quattro differenti tipi di creature. Ci sono ovviamente gli umani, come ad esempio Aki, i Diavoli, i Majin e Diavoli Ibridi. Queste ultime tre categorie sono molto simili, ma presentano sostanziali differenze.

I Diavoli sono i principali antagonisti dell'opera. La Pubblica Sicurezza si occupa di cacciare diavoli, primo tra tutti il temuto Diavolo Pistola responsabile della morte di milioni di civili in tutto il mondo con una apparizione di soli pochi secondi. Alcuni Diavoli sono tuttavia amichevoli e possono stringere patti con gli stessi cacciatori di diavoli in cambio di vantaggi. Ad esempio Aki ha stretto un patto con il Diavolo Volpe che gli consente di evocarlo e utilizzare i suoi poteri in cambio di nutrimento. Ecco i tre migliori diavoli comparsi nella prima stagione di Chainsaw Man.

Esistono poi i Diavoli Ibridi. In questa categoria rientra Denji, che dopo la sua morte ha ricevuto in dono il cuore da Pochita. Grazie al cucciolo di Diavolo Motosega il protagonista è dunque diventato un Uomo Motosega. Oltre a Denji nella prima stagione di Chainsaw Man troviamo un altro Diaovlo Ibrido, Katana Man. Un Diavolo Ibrido conserva il corpo e la coscienza umana, ma può utilizzare i poteri del diavolo che si è fuso con esso.

L'ultima categoria presa in considerazione sono i Majin, altresì detti Fiends. Il primo Majin a debuttare nella serie è Power, il Majin del Sangue. I Majin sono dei Diavoli che si sono impossessati di cadaveri umani per sopravvivere. A differenza dei Diavoli Ibridi, in questo caso è però la personalità del Diavolo a prevalere. Nel caso di Power, ad esempio, il Diavolo del Sangue si è impossessato del corpo di una defunta ragazza bionda per tramutarsi nel Majin del Sangue.