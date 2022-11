Chainsaw Man: disponibile lo strepitoso tema ending del quinto episodio

Chainsaw Man sta riscontrando un grande successo tra il pubblico internazionale e ciò non stupisce per niente sapendo che Studio MAPPA ha investito un grande capitale per l'adattamento anime. Infatti, 12 artisti differenti hanno eseguito le sigle finali su base settimanale.

È appena uscito Chainsaw Man episodio 5, il che significa che è possibile godersi una nuova ending dell'anime, visibile nel video allegato alla notizia. La sigla è caratterizzata da particolari illusioni ottiche e riferimenti alla storia dell'arte, incuriosendo gli spettatori, tra l'altro, con piccole anticipazioni riguardo gli eventi futuri della serie.

La musica che incornicia il tutto è interamente curata dal musicista Syudou: il tema della quinta ending si chiama "In the Back Room" ed è dal 9 novembre disponibile su tutte le piattaforme. Nel sito giapponese ufficiale di Chainsaw Man sono riportate le parole del cantante: “Ho iniziato a fare musica perché volevo essere popolare e continuo a fare musica perché voglio essere popolare. Penso di avere uno spirito simile a quello di Denji. Quando mi è stato commissionato il brano per Chainsaw Man, ho pensato a che tipo di musica avrei fatto se fossi stato Denji. Ho pensato che forse avrebbe urlato le sue emozioni. Di conseguenza, questo è stato il genere di pezzo che ho realizzato. È una canzone che significa molto per me. Spero vivamente che questa traccia renda giustizia alla ending. Spero che apprezzerete sia l'anime di Chainsaw Man che In The Back Room".

Crunchyroll attualmente trasmette in streaming la serie mentre va in onda in Giappone ed abbiamo già preparato l'anteprima di Chainsaw Man episodio 6.

Cosa ne pensate di questa ending? Fatecelo sapere nei commenti!