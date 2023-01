Chainsaw Man: una disposizione tragicomica del volume 9 in uno store diventa virale

La prima stagione di Chainsaw Man si è conclusa rivelandosi uno dei migliori prodotti del settore nel corso del 2022. Gli artisti di MAPPA sono stati in grado di trasmettere la violenza inaudita di molte scene dell’opera di Fujimoto, così come anche la drammaticità della backstory di Aki, per nulla rispettata invece in una libreria americana.

Come molti di voi ricorderanno, infatti, la famiglia di Aki Hayakawa venne sterminata durante la stagione invernale dal Gun Devil, che continuerà ad avere un certo peso nella sua vita, sia per la decisione di diventare un cacciatore per distruggerlo definitivamente, sia per eventi che vedremo nel corso della serie. Raccontato rapidamente nel quinto episodio dell’anime, il passato di Aki rimane uno dei più tragici dell’intera serie, e per questo alcuni fan sono rimasti sorpresi nel vedere una singolare disposizione del manga all’interno di una libreria Barnes & Nobles.

Nel breve video riportato in fondo alla pagina una tiktoker mostra l’esilarante reazione all’esposizione del nono volume di Chainsaw Man sotto la sezione “Avventure tra la neve”. Non è chiaro se si tratti di un errore o di una triste battuta riferita all’opera di Fujimoto, ma in breve tempo il video è diventate virale e la community si è divisa tra chi ha apprezzato la trovata e chi invece l’ha percepita come un’offesa alla storia di Aki. Come di consueto fateci sapere la vostra lasciando un commento qui sotto.

