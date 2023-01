Chainsaw Man: la doppiatrice di Makima parla della personalità dominante del personaggio

L'adattamento anime di Chainsaw Man è stato tra i migliori del 2022, conquistando il pubblico con la sua storia intrisa di sangue e i suoi folli protagonisti. In attesa di novità riguardanti il ritorno della serie, la doppiatrice di Makima ha parlato delle caratteristiche del suo personaggio.

Probabilmente Chainsaw Man non tornerà molto presto, ma si continuerà a parlare di Denji e degli altri cacciatori di diavoli per ancora molto tempo. In particolare sarà Makima a tenere il banco nel prossimo futuro. Colei che attualmente dirige le operazioni della Pubblica Sicurezza nasconde infatti un lugubre segreto, come lasciato trapelare negli ultimi episodi della prima stagione prodotta da Studio MAPPA.

In occasione di una recente intervista rilasciata a Kotaku, la voce inglese di Makima ha colto l'occasione per discutere della protagonista da lei interpretata. Suzie Yeung, che ha già interpretato diversi ruoli illustri in anime come Demon Slayer, Attack on Titan o Le Bizzarre Avventure di JoJo, ha parlato delle insidie nell'interpretazione di un personaggio misterioso come Makima.

La principale difficoltà riscontrata nell'interpretazione di Makima è stata data dalla sua presenza intimidatoria, sottolineata dall'anime con i focus sui suoi occhi ipnotici. Molti fan avranno erroneamente considerato Makima come una "Dommy Mommy", ossia una donna dominante che punisce e premia i suoi partner, ma secondo Yeung è invece un personaggio molto morbido. Makima infatti non alza mai la voce, è sempre gentile e il suo approccio è molto leggero, piuttosto che aggressivo e dominatore. Nonostante queste parole della doppiatrice, i fan scopriranno presto come Makima tiene Denji al guinzaglio.