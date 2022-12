Chainsaw Man, la doppiatrice di Makima pubblicherà un album musicale nel 2023

La prima stagione dell'anime di Chainsaw Man, che si è conclusa ieri con il dodicesimo episodio, è riuscita nell'intento di conquistare anche coloro che non erano fan del manga di Tatsuki Fujimoto. Studio MAPPA ha fatto un lavoro incredibile con le animazioni, riuscendo a rendere perfettamente le atmosfere e i personaggi dell'opera.

Il finale di Chainsaw Man ha poi mostrato ai fan un personaggio femminile mai apparso prima, aumentando a dismisura l'hype per la seconda stagione ancora da annunciare. Nella prima stagione a catturare l'attenzione ci ha pensato Makima, misteriosa donna superiore del protagonista Denji nella Pubblica Sicurezza.

A doppiare Makima in Chainsaw Man è stata Tomori Kusunoki, che di recente ha annunciato il suo primo album musicale. L'attrice ha sorpreso i fan con uno show a Tokyo per il suo 23° compleanno, rivelando loro che la sua carriera da cantante dovrebbe iniziare a maggio 2023 con la pubblicazione di un album completo. A seguire Kusunoki partirà per un tour di concerti in Giappone, approssimativamente tra luglio e agosto 2023.

Se volete sentire la giovane Tomori Kusunoki cantare in live, non vi resta che attendere l'annuncio delle date del concerto e prenotare il primo biglietto per il Giappone. Siamo sicuri che molti sarebbero disposti a fare follie per Makima di Chainsaw Man, già protagonista di diversi cosplay.