Chainsaw Man: un doppio cosplay di Makima e Power in intimo delle russe Misaki e Shirogane

I personaggi di Chainsaw Man sono già entrati nel cuore dei fan, nonostante l'opera di Tatsuki Fujimoto non abbia ancora visto il proprio anime andare in onda. In attesa che Studio MAPPA riveli il trailer di Chainsaw Man durante la MAPPA festa di fine giugno, possiamo vedere i personaggi o tra le pagine dei tankobon o in versione cosplay.

Recentemente abbiamo visto un cosplay di Makima ideato da Misaki Sai, che riprende fedelmente il personaggio di Chainsaw Man con tutta la sua mania di controllo. E sempre la cosplayer russa è tornata sul personaggio negli ultimi giorni, ma stavolta in modo diverso e in compagnia. La cosplayer Shirogane-sama infatti l'ha accompagnata per un nuovo photoshoot a tema Chainsaw Man presentato nelle foto di anteprima in basso su Instagram.

Misaki Sai e Shirogane-sama hanno portato un doppio cosplay di Power e Makima in intimo, riprendendo alcune scene viste nel manga di Chainsaw Man tra color suggestive disegnate dal mangaka e altre scene canoniche nella storia. Misaki Sai interpreta ancora una volta Makima, mentre Shirogane-sama si è dedicata alla povera Power, anche qui preda della mania di controllo dell'altra donna.

Nella seconda foto in basso, Shirogane si è dedicata anche a una foto esclusiva con il gatto Miaowy, che Power adora nel manga.