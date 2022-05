Chainsaw Man: l'editor Lin aggiorna sulla produzione della seconda parte del manga

Pubblicata tra il dicembre del 2018 e il dicembre del 2020 sulle pagine di Weekly Shonen Jump la serie Chainsaw Man è stata una grande sorpresa per molti lettori. L’opera di Tatsuki Fujimoto ha riscosso un grande successo, e nonostante l’autore si sia dedicato a one shot e altri progetti, sembra essere al lavoro sulla seconda parte della serie.

A confermarlo ès tato uno degli editor che si occupa in prima persona del lavoro pubblicato su Jump Plus, Shihei Lin, che attraverso il post condiviso su Twitter, riportato in calce alla notizia, ha discusso dell’ultima storia di Fujimoto e ha apertamente parlato della produzione riguardante Chainsaw Man.

Nella prima parte del messaggio viene specificato che il 4 luglio arriverà sulla piattaforma Goodbye Eri, nuovo one shot firmato dal mangaka che poco dopo la prima pubblicazione su Manga Plus ha ricevuto critiche entusiaste e opinioni incredibili da parte dei fan, venendo considerato come uno dei migliori manga dell’anno. Nella seconda parte vengono invece invitati i fan ad attendere ancora un po’ per la seconda parte di Chainsaw Man, di cui è ufficialmente iniziata la realizzazione.

Per concludere ricordiamo che Chainsaw Man è tra i candidati del premio Eisner, e vi lasciamo ad un cosplay dedicato a Makima.