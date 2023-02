Chainsaw Man: un enorme pupazzo di neve per celebrare Pochita

La prima stagione dell’anime di Chainsaw Man ha riconfermato il successo dell’opera di Fujimoto, grazie anche all’ottima qualità del lavoro svolto da MAPPA. Tale popolarità però non sembra essere destinata a scemare nonostante la conclusione della prima parte della serie, e i fan continuano ad omaggiare i protagonisti anche in maniera originale.

Nel festival della neve organizzato nella città di Sapporo, un manipolo di appassionati ha infatti deciso di realizzare una simpatica, ed enorme, scultura dedicata a uno dei personaggi più rilevanti all’interno del violento universo ideato da Fujimoto. Pochita si è rivelato un grande alleato di Denji sin dalle prime tavole del manga, e in qualità di Diavolo Motosega, è grazie a lui che il protagonista ha potuto sopravvivere ad un terribile attacco e trasformarsi nel potente Chainsaw Man.

Per onorare quindi il piccolo diavolo, dei fan hanno realizzato il grande pupazzo di neve che potete vedere nell’immagine in calce, che come al solito appare adorabile, e totalmente in linea col design originale visto nel manga e nell’anime. Un tributo originale e molto simpatico, ma non unico nel corso dell’evento. Infatti, altri appassionati di serie celebri come Dragon Ball, Pokémon e My Hero Academia hanno riproposto versioni di Goku, Deku e di alcuni dei mostriciattoli tascabili più famosi.

Cosa ne pensate di questa scultura dedicata a Pochita? Fatecelo sapere come di consueto lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che un fan ha rivisitato Chainsaw Man in stile retro, e vi lasciamo ad un doppio cosplay di Power e Makima.