Chainsaw Man: il primo episodio fa centro, le travolgenti reazioni dei fan

ANIME OPENING OF THE YEAR #チェンソーマン #chainsawman pic.twitter.com/mC1PgSdjst

#chainsawman ITS HERE AHHHHHHHHHHHHHHHH pic.twitter.com/8C4GIJXKlj

why is this animation so fucking GOOOOOOOOOD! #chainsawman pic.twitter.com/VNnGryAsdk

IM ALREADY IN PURE LOVE WITH THAT NEW CHAINSAW MAN OPENING