Chainsaw Man: il primo episodio doppiato arriva su Crunchyroll

Crunchyroll sta aumentando i suoi sforzi sul fronte occidentale per proporre sempre più anime doppiati all'interno del proprio catalogo. In Italia, negli ultimi mesi, sono arrivati diversi titoli in lingua nostrana e Chainsaw Man è il prossimo della lista ad arricchire il palinsesto del distributore.

In attesa di novità sulla stagione 2 di Chainsaw Man, l'attesissimo sequel che potrebbe essere annunciato il prossimo 5 marzo, nel frattempo Crunchyroll, l'editore che detiene i diritti dell'anime nel Bel Paese, ha iniziato a distribuire la celebre serie televisiva con doppiaggio in lingua nostrana.

L'aggiunta del primo episodio è arrivata totalmente a sorpresa ed è già disponibile alla visione sul sito ufficiale per tutti gli utenti con account premium. Probabilmente le nuove puntate doppiate usciranno con cadenza settimanale, tuttavia si tratta di un'ottima iniziativa atta a rafforzare il mondo del doppiaggio in lingua italiana nei riguardi del mercato dell'animazione giapponese che negli ultimi tempi si sta arricchendo sempre di più progetti.

E voi, invece, stavate aspettando gli episodi in italiano per recuperare Chainsaw Man o preferite la versione originale? Diteci che ne pensate, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro dedicato in fondo alla pagina.