Chainsaw Man: l'episodio finale comincia in anteprima nella preview della ending 12

Cominciato l'11 ottobre 2022 in simulcast streaming su Crunchyroll, l'adattamento anime di Chainsaw Man ha portato gli spettatori a fare la conoscenza di Denji e della sua sfortunata esistenza, rovesciata tutto d'un tratto in seguito alla sua morte. Ora che la trama entra nel vivo, la serie sta per giungere al termine della sua prima stagione.

Dopo aver fatto il suo ingresso nella Pubblica Divisione sotto invito di Makima, il protagonista Denji ha fatto la conoscenza dei suoi colleghi cacciatori di diavoli, Aki, Power, Kobeni, Himeno e Arai. Questi ultimi due sono però deceduti in seguito all'infido attacco degli sgherri del Diavolo Pistola, il vero obiettivo della Quarta Divisione. In Chainsaw Man 1x11 è cominciata la contro offensiva, ma la serie sta per salutare gli spettatori.

Con la trasmissione della prossima puntata, prevista per il 27 dicembre 2022, l'anime chiuderà la sua prima stagione. L'episodio 12 di Chainsaw Man vedrà Aki combattere contro colei che ha ucciso Himeno, la sua partner storica. A ogni modo, in attesa di scoprire quanto avverrà in questo finale di stagione in rete è arrivato un estratto di ciò che vedremo.

I leaker di Twitter hanno pubblicato un breve spezzone dell'ultima ending dell'anime. La sigla di chiusura numero 12 di Chainsaw Man è FIGHT SONG di EVE e la clip mostra un vecchio mangianastri maneggiato da una mano femminile.