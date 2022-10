Chainsaw Man, l'esordio della super Power: le reaction dei fan

In Chainsaw Man 1x02 fa il suo esordio Power , la majin - ovvero un diavolo che si è impossessato di un corpo umano - che era molto attesa da chi ha già letto il manga. In pochi secondi, Power ha mostrato tutta la sua esuberanza: le è bastato poco per conquistare anche chi guarda soltanto l'anime. La prova? I tanti tweet su Twitter relativi a Power sono la dimostrazione dell'affetto che il pubblico sta provando verso di lei. E voi avete apprezzato questo esordio vivace?

Il primo episodio di Chainsaw Man è partito forte , con Studio MAPPA che si è davvero dato molto da fare per la realizzazione delle scene d'azione. L'esordio dell'uomo motosega contro il diavolo zombie è stato da urlo, ma non finisce di certo qui. Infatti su Crunchyroll è disponibile Chainsaw Man episodio 2 .

the fact that power and aki literally light up denji’s world #chainsawman #チェンソーマン pic.twitter.com/ZOZDDU5jwW — simrah !! (@ackerwrld) October 18, 2022

For the anime onlys: Power’s personality is based on Walter Sobchak from "The Big Lebowski" and Eric Cartman from "South Park". #chainsawman pic.twitter.com/bdVykwnHg6 — Kumi (@D_Kumii) October 18, 2022

Power from the Chainsaw Man anime 💗 pic.twitter.com/7Huoh8ZbBa — CHAINSAW MAN (Perfect Shots) (@ChainsawManDog) October 19, 2022

We need more POWER!!



Anime: Chainsaw Man pic.twitter.com/7W4FDDFNXY — Anime Trending (@AniTrendz) October 19, 2022

It feels so good seeing Power in the anime now pic.twitter.com/A9sSMCxSyw — CHAINSAW MAN NATION (@chainsawmannews) October 19, 2022