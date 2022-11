Chainsaw Man: l'evocazione di Aki contro il Diavolo Sanguisuga è micidiale!

Chainsaw Man si sta facendo strada tra il grande pubblico con l'adattamento animato a cura di Studio MAPPA. L'ultimo episodio ha rivelato di più su Aki Hayakawa e la battaglia contro i diavoli prosegue. Lo trovate approfondito nella nostra recensione di Chainsaw Man episodio 4.

I primi episodi dell'anime stanno pian piano presentando i personaggi principali e il violento mondo che li circonda. Al centro c'è stato Denji, mentre Aki era stato raccontato come qualcuno che non solo detesta i diavoli (come si vede dalla sua reazione al dover monitorare Denji e Power), ma che inoltre prende molto sul serio il loro sterminio.

Gli spettatori si chiedevano quali fossero le sue vere capacità e l'ultimo episodio regala delle risposte in merito. L'ultimo appuntamento con l'anime di Chainsaw Man rivela che Aki Hayakawa è un personaggio molto determinato, al punto da stipulare un contratto con un diavolo in persona, pur di ottenere maggiore efficacia negli scontri.

Il suo particolare patto, nel corso della storia, richiederà sacrifici non indifferenti. Questo accordo consiste, infatti, nell'evocare il gigantesco Diavolo Volpe, Kon, per fargli divorare i nemici in cambio della perdita di proprie parti del corpo. Potete riammirare la scena del salvataggio di Denji e Power attraverso il tweet in calce alla notizia. Nell'attesa del prossimo episodio, vi rimandiamo alle anticipazioni di Chainsaw Man episodio 5.

