Chainsaw Man: un fan anima la seconda parte del manga di Fujimoto

Nella seconda parte di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto ha inserito personaggi e situazioni totalmente nuove rispetto alla precedente esperienza di Denji. Da Asa Mitaka a Yoru, fino ai cavalieri dell’apocalisse, la serie ha preso una piega molto preoccupante, e aspettando di vedere come MAPPA adatterà il tutto, ecco un tentativo fan made.

Sebbene Denji rimanga il vero protagonista della storia, nei primi capitoli della seconda parte Fujimoto si è concentrato sul personaggio di Asa, dimostratasi poi una potenziale antagonista del Chainsaw Man, se non la sua vera nemesi nel corso della serie. Dopo essere stata uccisa dai compagni di classe, Asa ha infatti stretto un accordo con Yoru, diavolo della guerra, che le ha consentito di tornare in vita a costo però di partecipare al suo vero obiettivo: formare un esercito tramite i suoi poteri per uccidere il Diavolo Motosega.

Un fine complesso da raggiungere, che richiederà sotterfugi, violenza inaudita, e complicazioni per le relazioni personali di Asa, la quale si troverà continuamente coinvolta nei piani del War Devil. Per chi volesse rivivere in poco meno di due minuti la storia di Asa fino al capitolo 128, l’appassionato NinjaristicNinja ha realizzato lo splendido video riportato in cima alla notizia, animando le tavole del manga riguardanti i momenti più importanti della ragazza.

Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che l’anime di Chainsaw Man è stato candidato all’Annecy International Animation Film Festival, e vi lasciamo al nuovo straordinario risultato raggiunto dal manga di Fujimoto.