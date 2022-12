Chainsaw Man: fan in lutto per la prima grande morte dell'anime

Su Twitter c'è stata una caterva di tweet per la morte di Himeno , con tante facce piangenti e sguardi di incredulità. E voi come avete preso la sua morte? E pure un altro personaggio non sembra essere in una bella condizione, ma di più se ne saprà in Chainsaw Man 1x09 .

Nella lotta contro i due nuovi diavoli, è stata Himeno ad avere la peggio . La senpai di Aki, che sembrava tanto intenzionata a conquistarlo, ha dato sfogo al potere del suo diavolo, ma ciò non è bastato per rimanere viva. Così di lei non è rimasta altro che la benda, parte dei suoi abiti e un po' di sangue, cosa che ha lasciato attonito Aki. Ma non solo, dato che pure i fan di Chainsaw Man sono rimasti allibiti.

Fin dall'inizio è stato molto chiaro che Chainsaw Man non sarebbe stato un anime facile da digerire per i fan che si fossero affezionati ai vari personaggi. Se non fosse stato per l'intervento di Pochita, il protagonista Denji sarebbe morto già nel primo episodio. Neanche due mesi dopo, c'è stata la prima morte eccellente dell'anime.

Watching this CSM episode I forgot how badly Himeno’s death fucked me up pic.twitter.com/Y8SucSkaI8 — 𝕐𝕦𝕥𝕒 💯 ◻️COMM!SS!ONS OPEN◻️ (@Yut4rific) November 29, 2022

Himeno's death scene is the PAIN but it was beautiful. — mana (@manarock69) November 30, 2022

Makima's ambush and Himeno's death are masterfully directed, keeping shots to keep the tension vivid or using blur as a sense of disorientation.



Himeno's death hurts even more after watching it animated 😭 pic.twitter.com/AgtPa9c3Ha — Aditya Thorat (@adiheh) November 29, 2022

Himeno's death was an excellent adaptation with excellent direction, which combined well with Kensuke Ushio's tragedy score, pain & despair at realizing she might not have much time to live when she made the decision to save him were perfectly contributed... pic.twitter.com/EpvM2OK746 — Khalil (@tfayli_khalil) November 30, 2022

emotionally vulnerable hair down aki crying over himeno's death getting animated next ep pic.twitter.com/5b1G882rKj — َ (@p8wer) November 30, 2022

himeno's death did not make me sad, but aki watching one of the closest people to him die before his eyes did. look at his expression... pic.twitter.com/ISgB0blEiB — aki's cigarette holder (@AKILOUVRE) November 29, 2022