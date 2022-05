Chainsaw Man, un fan riassume gli eventi del manga in un video animato da un minuto

Il manga di Chainsaw Man ha visto la sua prima parte concludersi a dicembre 2020, ed è racchiusa in 11 volumi. L'ultimo arriverà in Italia a giugno grazie a Planet Manga, mentre ancora non c'è certezza sull'esordio in Giappone della seconda parte dell'opera. Nel frattempo, l'autore di Chainsaw Man ha pubblicato un nuovo one-shot ad aprile.

Tatsuki Fujimoto ha infatti dichiarato che, pur lavorando a Chainsaw Man 2, questo non occupa la maggior parte della sua vita lavorativa. Certo è che l'anime di Chainsaw Man, che dovrebbe esordire nella stagione autunnale, potrebbe riaccendere la voglia dell'autore di concentrarsi di più sulla storia di Denji, l'uomo motosega.

In attesa dell'anime, un fan ha pensato bene di pubblicare su Reddit un breve video animato che riassume la prima parte di Chainsaw Man. Come possiamo vedere nel post in calce alla notizia, ChrisAvenue_ ha dato vita a un simpatico corto animato con uno stile semplice ma geniale, in cui sono riassunti gli eventi dalla prima trasformazione di Denji al finale della prima parte del manga in meno di un minuto.

Ovviamente il video non è nemmeno paragonabile a quelle che saranno le animazioni di Studio MAPPA, al lavoro sull'anime di Chainsaw Man. Dopo capolavori come Jujutsu Kaisen e Attack on Titan, lo studio giapponese sarà capace di tener fede alle aspettative dei fan?