Chainsaw Man: fan scova un inquietante dettaglio presente nella opening

La prima stagione di Chainsaw Man continua a sorprendere gli appassionati dell’opera di Fujimoto, e ad essere elogiata per la qualità generale del lavoro fatto da MAPPA. Anche la opening è stata osannata per i numerosi riferimenti a celebri film, ma un fan ha scovato un dettaglio molto inquietante, avanzando anche una teoria riguardo Makima.

Makima rappresenta uno dei personaggi fondamentali nella nuova vita di Denji, in quanto se non fosse stato per lei il protagonista sarebbe probabilmente stato ucciso proprio dalla sicurezza pubblica di cui ora fa parte in qualità di cacciatore di demoni. Tuttavia, il personaggio di Makima ha dei lati nascosti e sembra aver voluto inserire Denji nel gruppo per interesse personale, quasi come se volesse sfruttarne l’incredibile forza per i propri obiettivi mandandolo contro avversari sempre più pericolosi e potenti.

Questo atteggiamento viene anticipato anche nella opening secondo un fan che ha notato la presenza del Leuchochloridium Paradoxum, un parassita che in natura prende il controllo della mente delle lumache per farle mangiare dagli uccelli. Voi cosa ne pensate di questo riferimento? L’avevate notato nella opening? Ditecelo nei commenti. Per finire ricordiamo che Power è apparsa sulla cover di una famosa rivista giapponese, e vi lasciamo alle anticipazioni riguardo Chainsaw Man 1x07.