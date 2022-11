Chainsaw Man: una fanart immagina Makima negli stili di Dragon Ball, ONE PIECE e Naruto

Con il recente debutto dell'adattamento anime e della seconda parte del manga, Chainsaw Man è il fenomeno del momento. La community è presissima dalla folle e violenta opera di Tatsuki Fujimoto e i protagonisti della storia stanno scalando le classifiche dei personaggi più amati. Tra i più apprezzati troviamo Makima.

Grande protagonista degli episodi introduttivi dell'anime prodotto da Studio MAPPA è Makima. La sgradevole vita di Denji cambia infatti proprio in seguito all'incontro con l'agente della Pubblica Sicurezza, di cui poi si innamorerà. È per realizzare il sogno di baciarla, che in Chainsaw Man 1x05 Denji giura di uccidere il Diavolo Pistola.

Come tributo verso Makima, l'artista conosciuto su Twitter con il nome utente @A2TwillDraw l'ha reinterpretata negli stili di altri nove shonen famosi. Come apparirebbe Makima se fosse la protagonista di Dragon Ball, ONE PIECE o Naruto? Tal quesito trova risposta con la fanart dell'illustratore, famoso sul web proprio per le sue opere.

Nell'immagine in calce all'articolo vediamo dunque Makima nella sua versione originale, quella disegnata da Tatsuki Fujimoto, e poi interpretata negli stili di Eiichiro Oda, Akira Toriyama e Masashi Kishimoto. La vediamo inoltre disegnata nello stile di Bleach di Tite Kubo, Demon Slayer di Koyoharu Gotoge, Le Bizzarre Avventure di JoJo di Hirohiko Araki e My Hero Academia di Kohei Horikoshi. Come extra, è anche disegnata nello stile di Country Warriors, opera dell'artista Twitter. Vi lasciamo a un'altra fanart di Chainsaw Man realizzata da A2T Will Draw.