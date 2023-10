Chainsaw Man festeggia Halloween con questa illustrazione speciale

Con Halloween alle porte, Chainsaw Man non poteva non festeggiarlo con un'illustrazione speciale. La serie ha raggiunto in pochissimo tempo numerosi fan e si è guadagnato un posto nel Dark Trio, rappresentando uno dei migliori manga shonen dark. Il suo autore, Tatsuki Fujimoto, è diventato un fumettista acclamato in tutto il mondo per il suo stile.

Al momento non ci sono notizie certe su un continuo dell'adattamento animato di Studio MAPPA ma, dato il grande successo, un ritorno sul piccolo schermo è quasi assicurato. Visti i toni della serie, l'anime di Chainsaw Man è perfetto da guardare, o per fare un rewatch, per Halloween.

Proprio in vista di questa festività, la serie ha voluto regalare ai fan delle nuove illustrazioni che mostrano i personaggi principali intenti a festeggiare Halloween. E' possibile vedere il post fatto su X/Twitter con le visual in calce all'articolo. Denji, Makima, Power e Aki sono tutti riuniti per festeggiare nel migliore dei modi. Sono anche tutti travestiti! Aki ha scelto un semplice costume da mummia, Makima è una perfetta infermiera e Denji è un pirata che potrebbe tranquillamente unirsi alla ciurma di One Piece!

Per chi se lo stesse chiedendo, Power è invece vestita da Jiangshi, noto anche come vampiro saltellante cinese, è essenzialmente la versione cinese del vampiro, un cadavere rianimato dopo una morte particolarmente violenta. E' praticamente un costume più che perfetto per Power.

