Chainsaw Man sta per finire: anche l'editor dà l'annuncio ufficiale

Chainsaw Man fin dalle prime battute si è presentato come un manga brutale e particolare. E questa sua particolarità sta anche nel ritmo davvero elevato che Tatsuki Fujimoto ha deciso di dare. Il mangaka aveva già fatto capire che la sua opera non sarebbe stata molto lunga, così come accaduto anche a Fire Punch.

Ma le questioni risolte e inserite negli ultimi capitoli di Chainsaw Man fanno capire che il manga potrebbe anche non superare i 100 capitoli. Già su Weekly Shonen Jump c'era stato un avviso per la fine imminente dell'opera di Fujimoto, ma adesso arriva un'altra conferma ufficiale da parte dell'editor stesso.

Shuhei Lin segue Chainsaw Man dalla sua genesi prima e dalla sua pubblicazione su Weekly Shonen Jump poi. Tramite il suo account Twitter, sul quale è davvero molto attivo, ha comunicato che Chainsaw Man sta per finire. Senza fronzoli, senza giri di parole, la comunicazione è un'altra conferma che la storia di Tatsuki Fujimoto non durerà ancora per molto.

Resta ormai ben poco da vedere: Denji deve fare i conti con se stesso e contro quello che sembra essere il nemico finale di questo bizzarro e rapidissimo manga. Su MangaPlus oggi 20 novembre sarà pubblicato il capitolo 94 e il volume attuale di Chainsaw Man potrebbe concludersi col capitolo 97. Vuol dire che restano solo tre settimane di vita al violento manga di Weekly Shonen Jump? E intanto si attendono informazioni sul potenziale anime di Chainsaw Man alla prossima Jump Festa di dicembre.