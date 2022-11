Chainsaw Man finisce al centro della polemica: le palpatine di Denji fanno scandalo

L'esordio dell'adattamento di Chainsaw Man era circondato da altissime aspettative, che Studio MAPPA ha saputo mantenere e addirittura superare grazie a una qualità tecnica superlativa. La crescente popolarità della serie anime è sfociata in una polemica da parte del pubblico femminista: ecco il motivo.

Il portale giapponese Myjitsu ha di recente condiviso un articolo in cui vengono raccolte tutte le reazioni negative da parte degli spettatori dell'anime e tra quelle che hanno riscosso più crediti ce n'è una che sta colpendo in particolar modo la produzione.

A contraria una fetta della community sono gli atteggiamenti "maniaci" di Denji e l'eccessivo fanservice offerto dall'anime. Mentre le stesse scene vengono considerate comiche nel manga, nella trasposizione animata vengono invece considerate troppo realistiche e perverse a causa della direzione artistica dell'animazione.

A far scaturire le polemiche è quella scena nel bagno tra Denji e Power avvenuta in Chainsaw Man 1x04, ma non solo. È stato il successivo episodio a far traboccare l'acqua dal vaso e a far definitivamente esplodere la disputa.

In Chainsaw Man 1x05 Denji è vittima della manipolazione di Makima, la quale insegna al protagonista cos'è l'eccitamento portando la sua mano sul proprio seno. Oltre alle palpate di Denji a Power e Makima, lo stesso episodio vede la cacciatrice di demoni Himeno promettere un bacio con la lingua a chiunque elimini il demone designato dalla missione.

I fan riconoscono che tutte queste scene erano già presenti nel manga, ma affermano anche che nella versione di Fujimoto queste stesse avevano un tono più comico che erotico. Al contrario, l'anime di Chainsaw Man approccia queste scene in modo più realistico, provocando il turbamento di molti. E voi cosa ne pensate, vi siete sentiti a disagio durante queste scene oppure avete colto l'ironia del prodotto? In calce all'articolo trovate un tweet dell'editor Shihei Lin con le sue spiegazioni sulla toccatina di Denji a Makima.