Chainsaw Man: fortunatissimo record per il manga di Fujimoto

Chainsaw Man è una delle opere più seguite della stagione autunnale e raramente il debutto di un anime genera un successo così repentino, diventando cultura di massa. L'anime prodotto da Studio MAPPA è premiato sia dai fan che dalla critica.

Il debutto dell'anime, come spesso accade, ha pubblicizzato la versione manga. Possono anche bloccare Fujimoto su Twitter ma niente e nessuno sta fermando Chainsaw Man nella sua strada verso la vetta.

E, infatti, mentre l'anime di MAPPA è più o meno a metà della prima stagione, il manga di Fujimoto continua. Le avventure di Denji sono seguitissime. Addirittura, pur di rimanere aggiornatissimi, secondo i dati, Chainsaw Man è il il più letto su MangaPlus. La classifica (aggiornamento del 3 novembre) prevede al secondo e terzo posto rispettivamente ONE PIECE e Naruto: Sasuke's Story, A seguire My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Spy x Family, Boruto, Hunter x Hunter...

Dal tweet di Shonenleaks, presenta in calce a fine notizia, emerge un dato impressionante: al mondo sono in circolazione 20 milioni di copie di Chainsaw Man. Al tweet di Shonenleaks, profilo specializzato in leak e novità di vario genere legate al settore manga e anime, è allegata una vignetta del manga di Fujimoto, nella quale Denji è in versione Diavolo, squarciando il nemico con tutta la sua furia. Vi aspettavate un successo simile dopo il debutto del manga?