Chainsaw Man: la frase nascosta nel messaggio del doppiatore di Denji

In seguito al nuovo trailer di Chainsaw Man, e alle parole pronunciate dal CEO di studio MAPPA, è chiaro come lo staff dietro la produzione e l’adattamento dell’opera di Fujimoto stia lavorando con grande impegno per realizzare al meglio una serie così attesa dai fan, ai quali il doppiatore del protagonista Denji ha voluto dedicare un messaggio.

Insieme al trailer è stato anche presentato il cast di doppiatori che presterà le voci ai quattro protagonisti principali, ovvero Kikunosuke Toya come Denji, Tomori Kusunoki nel ruolo di Makina, Shogo Sakata come Aki, e infine la cantante Ai Fairouz nei panni di Power. In un messaggio rivolto ai fan, Toya ha fatto in modo di formare una frase nascosta, individuata dall’utente @rmsk_cream, come potete vedere nel suo post riportato in fondo alla pagina.

Il doppiatore ha disposto con attenzione gli ultimi caratteri di ogni riga in modo da formare insieme la frase: “mi piace Makima”. Una trovata totalmente in linea col carattere di Denji, e che mostra già quanto Toya sia entrato in sintonia col personaggio che dovrà interpretare. Fateci sapere cosa ne pensate di questo simpatico escamotage nei commenti.

Per concludere ricordiamo che sono stati diffusi anche i primi character design dei protagonisti, e vi lasciamo al commento di Fujimoto dopo il trailer.