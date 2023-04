Chainsaw Man senza freni: il manga supera le 24 milioni di copie in circolazione

Che Chainsaw Man fosse destinato a diventare un fenomeno globale era pressoché certo dopo l'uscita del primo trailer dell'anime che aveva conquistato immediatamente un'impressionante fetta di pubblico. Le vendite della controparte cartacea, infatti, continuano a crescere a ritmo vertginoso.

Da quando la serie ha ripreso la sua regolare serializzazione, che attualmente vanta 124 capitoli pubblicati su Manga Plus, l'attenzione mediatica non fa che crescere a ritmo vertiginoso tanto che finora la parte 2 è ben al di sopra delle aspettative. Nonostante la saga non venga più pubblicata su rivista, Tatsuki Fujimoto non ha rinunciato all'edizione fisica con nuovi tankobon pubblicati a cadenza regolare.

A tal proposito, gli ultimi report sulle vendite discutono di un nuovo traguardo raggiunto dall'opera negli ultimi giorni. Chainsaw Man ha dunque ufficialmente superato le 24 milioni di copie in circolazione, una crescita di quasi 10 milioni rispetto allo scorso giugno. A questo ritmo è lecito aspettarsi che la serie raggiunga i 50 milioni molto presto, magari in prossimità della seconda stagione dell'anime.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'andamento del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.