Chainsaw Man: Fujimoto ci aggiorna sulla parte 2 del manga e su altri one-shot

Attualmente, Studio MAPPA ha in programma di trasporre ad anime la cupa storia di Denji, quindi non è una sorpresa vedere quanto i fan siano entusiasti per la serie. Anche il creatore Tatsuki Fujimoto è eccitato, ma in questi giorni, l'artista ha dato ai fan un aggiornamento estremamente necessario su Chainsaw Man parte 2.

L'aggiornamento arriva da Twitter dopo che pagine come WSJ_manga avevano ripreso gli ultimi leak su Chainsaw Man. Ha parlato con Kono Manga ga Sugoi, ed è qui che Fujimoto ha detto che si sta concentrando su un one-shot in questo momento piuttosto che su Chainsaw Man.

L'intervista conferma anche che Fujimoto sta ancora lavorando sporadicamente alla nuova parte di Chainsaw Man, ma non è un progetto che sta occupando a pieno la sua vita lavorativa. La storia è lungi dall'essere completa, e nel frattempo, l'autore di Chainsaw Man si sta tenendo in forma lavorando su one-shot e antologie.

Se qualcuno potrebbe essere infastidito da questo aggiornamento, tanti altri fan sono felici di vedere Fujimoto lavorare sulle cose che vuole. Non è mai male prendersi una pausa, se poi in queste pause vengono sfornati capolavori come Look Back, ci auguriamo che durino ancora tanto.

Dopo tutto, le problematiche potrebbero essere innumerevoli: potrebbe essere difficile vedere oltre se stessi in quanto autori oppure riuscire a inquadrare la storia quando si è troppo immersi in essa. Tenendo le distanze da Chainsaw Man, Fujimoto sta acquisendo una prospettiva diversa dall'esterno. Questo può portare solo cose buone ai fan, e questo senza nemmeno considerare gli impegni di Fujimoto.

Data l'ondata di fama che sta ricevendo la serie, sarebbe anche remunerativo per l'autore, sfornare subito il sequel ma Fujimoto non sta permettendo che la popolarità di Chainsaw Man gli metta fretta. Anche se alla fine ci vorrà più tempo, i fan dovrebbero preferire aspettare una buona seconda parte piuttosto che leggere subito un seguito raffazzonato.

Per ora, sembra che gli appassionati dovranno ancora aspettare un po' prima di tornare a leggere nuove avventure di Denji e compagnia. Ma non rimarranno a bocca asciutta dato che la trasposizione anime di Chainsaw Man sta per diventare uno dei grandi protagonisti del 2022 degli anime.

Avete già dato un'occhiata al manga di Chainsaw Man? Cosa vorreste vedere nella seconda parte della storia? Cosa vi aspettate dall'anime di Studio MAPPA? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.