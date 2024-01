Chainsaw Man, Fujimoto divide i fan: il suo disegno è peggiorato?

Martedì 9 gennaio è stato pubblicato il capitolo 152 di Chainsaw Man, con il quale la parte 2 del manga è entrata nel vivo. L'opera di Fujimoto ha scatenato diverse discussioni in rete, soprattutto per quanto riguarda lo stile artistico dell'autore.

Chainsaw Man è tornato dopo una pausa di circa 20 giorni. Anche se Fujimoto si è preso più tempo per realizzare il nuovo capitolo, pare che non sia comunque riuscito a soddisfare tutti i lettori. La fanbase ha discusso molto del tratto di disegno dell'artista, che è ancora estremamente divisivo. Per alcuni, ultimamente esso sarebbe peggiorato e sarebbe diventato persino scadente, mentre per altri il nuovo stile "grezzo" sarebbe eccezionale e azzeccato. Ma la cosa divertente è che tutti elogiano un elemento ben preciso: la cadenza dell'uscita dei capitoli del manga.



Gli estimatori di Fujimoto sono felici di vedere una pubblicazione di un nuovo capitolo ogni due settimane perché, secondo loro, è questo il tempo minimo necessario per mantenere costantemente così alta la qualità dei disegni. I detrattori, invece, apprezzano l'idea di una distribuzione quindicinale del nuovo materiale, ma credono fermamente che Fujimoto abbia bisogno di una lunga pausa per ritornare ai livelli della parte 1 di Chainsaw Man, in cui il tratto di disegno era più pulito e preciso.

Ad ogni modo, non possiamo che augurarci che il nuovo programma di pubblicazione aiuti a preservare la salute di Fujimoto e la qualità della serie. Nel frattempo, a proposito di polemiche, molti si chiedono se sia la scelta giusta proseguire l'anime di Chainsaw Man con un film.

Avete letto il capitolo 152 di Chainsaw Man? Cosa ne pensate del cambio di stile tra parte 1 e parte 2 dell'opera di Fujimoto? Fatecelo sapere nei commenti.