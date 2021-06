Chainsaw Man: Fujimoto torna con una storia one shot, in arrivo il 19 luglio

La popolarità di Chainsaw Man continua a crescere vertiginosamente nonostante la serie si sia conclusa a dicembre 2020. Mentre la community è ancora profondamente colpita dallo spettacolare trailer mostrato durante il MAPPA Stage, potrebbe essere stato rivelato un nuovo importante progetto per il futuro dell'opera.

L'autore Tatsuki Fujimoto ha già ammesso di avere le idee molto chiare per il seguito della serie, che potrebbe riprendere direttamente dal volume 12 con nuovi capitoli, per quanto, stando sempre a quanto affermato dal mangaka, si tratterà di una storia completamente diversa. Sorprende quindi l'annuncio di un capitolo one shot in arrivo il 19 luglio su Shonen Jump+, controparte nipponica e più ricca di materiale della piattaforma Manga Plus.

La notizia è stata condivisa su Twitter dalla pagina @AniNewsAndFacts tramite il post che potete trovare in calce alla notizia, dove non viene minimamente specificata la relazione che questo progetto potrebbe avere con la serie Chainsaw Man. Tra le numerose ipotesi c'è la possibilità che queste tavole siano il prologo per quella che sarà la "nuova stagione" dell'opera, oppure un racconto per approfondire alcune situazioni o determinati personaggi. Non va esclusa tuttavia la possibilità che si tratti di una storia a sé stante, del tutto originale, e non per forza ambientata nel pericoloso mondo di Chainsaw Man.

