Chainsaw Man: la furia di Denji in questa figure da oltre 400 euro

Chainsaw Man era una delle produzioni più attese della stagione autunnale e le aspettative non sono venute meno. Sono bastati all'anime una manciata di episodi per conquistare gli appassionati, merito anche di un assurdo comparto tecnico messo in mostra dallo Studio MAPPA.

La trasposizione televisiva del manga di Tatsuki Fujimoto sta conquistando il web e non solo, basti pensare che alcune celebri compagnie stanno sfruttando la popolarità della serie per sponsorizzare alcuni prodotti, proprio come ha fatto la catena di fast-food KFC. Altre aziende, invece, stanno dedicando all'anime modellini in scala originali, di cui l'ultimo che potete ammirare in calce alla notizia.

Yoyo Studio, infatti, ha realizzato un'epica statuetta di Denji, il protagonista di Chainsaw Man, nella sua forma demoniaca mentre fa a pezzi i seguaci del Diavolo Zombie grazie alle sue motoseghe. La figure, alta ben 42cm, è già disponibile al preordine al costo totale di 440 euro di cui 100 da scalare però al momento dell'ordinazione. La consegna si farà attendere un paio di mesi visto che è prevista tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2023.

