Chainsaw Man: in Giappone un Evento Speciale a primavera 2023

Mentre il web trasforma il Diavolo cagnolino di Denji con meme tipo Pochita in versione ragazza kawaii, l'account Twitter ufficiale di Chainsaw Man include due tenere emoji del pet nel proprio post del 29 novembre, se visualizzato su Twitter.

Suddetto tweet, incorportato in calce alla notizia, non manca nel galvanizzare i fan con un annuncio legato ad uno dei brand manga e anime del momento. Mentre Studio MAPPA procede con il doppiaggio di Attack on Titan Final Season Parte 3, per Chainsaw Man hanno avuto la brillante idea di produrre 12 ending diverse per ogni singolo episodio.

Dunque l'idea e la messa in opera hanno riscosso un notevole successo tra gli spettatori e gli amanti della musica, tanto è vero che il 20 maggio 2023 si terrà al Tokyo Garden Theatre un evento speciale. Il cast principale e gli artisti delle sigle finali si esibiranno infatti sul palco dell'enorme teatro, per la gioia delle orecchie di chi presenzierà dal vivo. La sopresa non finisce qui perché essendo i posti limitati sarà premiato con un ticket prioritario chi acquisterà il Volume 1 o 2 dei Blu-ray e DVD di Chainsaw Man, rispettivamente in uscita il 27 gennaio 2023 e il 24 febbraio del medesimo anno.

Il tweet si conclude con un Ominogashinaku!, ovvero Da non perdere!. Così come non è da perdere la dibattuta recensione di Chainsaw Man 1x07.