Chainsaw Man: Himeno vi invita in questo cosplay all'italiana

Chainsaw Man si è rivelato essere un anime ricco di sorprese. In molti - o almeno tutti coloro che non avevano la più pallida idea di quale fosse la storia di Tatsuki Fujimoto - potevano pensare di avere di fronte uno shonen normale, per di più targato Weekly Shonen Jump, e invece hanno avuto a che fare con una storia più particolare del previsto.

Dopo la presentazione del protagonista Denji, si è poi passato ad altre figure importanti di questo racconto targato Fujimoto. C'è Aki, il guardiano di Denji, c'è Makima che è sia datrice di lavoro del ragazzo che sua salvatrice e forse anche qualcosa di più, sia in senso positivo che in negativo, e a chiudere il quartetto di protagonisti di Chainsaw Man c'è la vivace e diabolica Power.

Ovviamente il mondo di Chainsaw Man non è composto soltanto da loro, dato che l'organizzazione governativa anti diavoli è composta da tantissime persone che sono agli ordini di Makima. È servita la prima missione per fare la conoscenza con il resto della squadra, che vede anche la presenza di una senpai di Aki. Himeno è una donna dai capelli corti e dal carattere particolare, che spicca per la sua benda sull'occhio probabilmente dovuta a una ferita ricevuta durante una missione. La donna non è molto apprezzata dalle fan di Chainsaw Man, ma forse questo scatto farà cambiare idea.

La cosplayer italiana Caterina Rocchi propone al suo pubblico un cosplay di Himeno in una scena particolare dell'anime, quando invita Denji a casa sua. Soltanto con benda e canotta, imita il personaggio nell'episodio in questione. Accettereste la sua offerta? Intanto il destino di Himeno è già stato scritto.