Chainsaw Man: Himeno è la protagonista più odiata dalle donne nipponiche

Con il recente debutto dell'adattamento anime, il manga di Chainsaw Man ha raggiunto un incredibile record. La serie di Tatsuki Fujimoto è la più apprezzata del momento e i fan spesso discutono sul proprio personaggio preferito. Tra tutti, una sembra il bersaglio delle critiche di una categoria in particolare.

Secondo un sondaggio recentemente condotto su un popolare forum giapponese, Himeno è la protagonista più odiata dell'intera opera shonen. La Devil Hunter, partner fissa di Aki Hayakawa, è risultata essere particolarmente odiata dalle donne nipponiche. Tra i commenti negativi ne spiccano alcuni secondo cui Himeno ha l'aspetto di un uomo persino nell'anime, che è una persona orribile per essersi offerta a Denji, a cui offre come ricompensa un bacio in Chainsaw Man 1x05, e che è priva di fascino e mordente.

Himeno è dunque la sfavorita della community di appassionati di Chainsaw Man, ma alle sue spalle vi è un'altra protagonista di sesso femminile. La seconda più odiata secondo il sondaggio di del portale Yaraon parrebbe essere Makima. Sorprendentemente in quarta posizione si trova l'autore Fujimoto, mentre Power si trova invece in nona posizione. E voi concordate con questo sondaggio? Fateci sapere attraverso un commento nell'apposito spazio sottostante il nome del vostro personaggio sfavorito di Chainsaw Man.