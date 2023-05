Chainsaw Man incontra Spider-Man in una folle fanart crossover

Sebbene Studio MAPPA abbia recentemente ammesso la delusione per i risultati di Chainsaw Man, l'adattamento del manga shonen di Tatsuki Fujimoto è comunque stato uno dei più importanti e seguiti del 2022. Un artwork realizzato da un fan è destinato a cambiare la storia di Denji.

Le linee temporali sono bizzarre, delle volte. Universi narrativi ben distanti tra loro possono incrociarsi per una pura coincidenza, come nel caso della fanart realizzata dal celebre artista Twitter @Sonchapoo.

L'artwork realizzato dall'illustratore porta il mondo di Chainsaw Man a unirsi a quello di Spider-Man. L'Uomo Motosega Denji incontra l'amichevole ragno di quartiere in uno speciale crossover tra Chainsaw Man e Spider-Man.

La conoscenza tra i due sembra tutt'altro che pacifica, con i due eroi già impegnati a sfidarsi. Per Spidey sembra una battaglia impossibile, poiché le sue ragnatele verrebbero facilmente tagliate dalle motoseghe di Denji, che peraltro può rigenerare le sue ferite bevendo sangue.

Denji è un personaggio molto distante da Peter Parker, ma grazie a questa fantasiosa illustrazione il loro incontro è stato possibile. Vi ricordiamo che Marvel ha collaborato con Shueisha per il manga Deadpool Samurai, per cui forse un giorno un incontro ufficiale tra Chainsaw Man e Spider-Man non è così impossibile come alcuni possono pensare.