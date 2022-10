Chainsaw Man incontra Spy x Family: i diavoli prendono possesso dei Forger

Il palinsesto autunnale 2022 di Crunchyroll è uno dei più ricchi di sempre. Oltre al grandioso ritorno di Bleach, con l'adattamento della Guerra Millenaria, sulla piattaforma d'intrattenimento streaming sono arrivati anche Spy x Family e Chainsaw Man, due serie molto diverse tra loro ma che sono state accomunate da un crossover.

A ottobre sono stati trasmessi in simulcast streaming i primi episodi degli anime di Chainsaw Man e Spy x Family. Se per l'opera di Tatsuki Fujimoto si tratta di un debutto, per quella di Tatsuya Endo si parla invece di un ritorno, poiché la prima stagione è cominciata in realtà nella stagione primaverile. Dunque, Anya, Loid e Yor hanno aperto le porte di Crunchyroll a Denji e Pochita.

Chainsaw Man e Spy x Family sono due serie molto differenti tra loro. L'una è violenta e ricca di spargimenti di sangue, l'altra è invece più family friendly e leggera. I due anime sono però accomunati dallo stesso, incredibile successo. Ma cosa accadrebbe unendo i due universi narrativi?

In un progetto volto a promuovere i due anime, Spy x Family ha incontrato Chainsaw Man. Nella prima vignetta pubblicitaria, che trovate in calce all'articolo, Anya afferma di essere la Spia Diavolo. Nella seconda, arrabbiata Anya accusa suo padre Loid di essere il Diavolo dello Studio. Nella terza, disastrosa in cucina, mamma Yor viene additata come il Diavolo della Cucina. Infine, nell'ultima vignetta Anya mette in disparte Bond per fare le coccole a Pochita.