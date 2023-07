Chainsaw Man: incredibile rivelazione nel capitolo 135!

Nel capitolo 134 di Chainsaw Man ci eravamo lasciati con una situazione molto critica per Denji, attaccato su più fronti: dal governo stesso ai ricatti di Yoshida e con un nuovo pericoloso nemico alle porte. Il 135, però, ci ha regalato un colpo di scena che può davvero cambiare lo status quo.

Pare che il Chainsaw Man che vediamo di solito non abbia nulla a che fare con Pochita e questo fatto potrebbe salvare Denji dall'ira di Yoru. L'importante rivelazione arriva da Famine, Diavolo della Carestia e stravolge quello che sapevamo finora sul patto tra il ragazzo e il demone.

Vedendo il contrasto tra Asa e Yoru, il Cavaliere dell'Apocalisse si intromette, affermando che non ci sia nulla di cui preoccuparsi: è infatti possibile uccidere Chainsaw Man e salvarlo allo stesso tempo, dal momento che ci sono due versioni.

"Chainsaw Man Nero e Rosso non sono la stessa persona" ha rivelato. Pare infatti che la versione rossa sia Denji in persona, mentre la versione nera, quasi un'evoluzione dell'originale, che possiamo vedere per un attimo durante la "morte" di Makima, non abbia niente a che fare con il protagonista, essendo molto più vicina al puro demone. Distaccata quindi dal mondo umano, è questa la versione che Yoru vuole morta. Questo fatto potrebbe inoltre liberare Denji dalla paura, instillata da Yoshida, di usare il proprio potere.

E voi siete rimasti sconvolti da questa rivelazione?