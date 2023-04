Chainsaw Man infrange un altro record: la sigla dell'anime è tra le più riprodotte

Sono ormai passati alcuni mesi dalla fine della trasmissione della prima stagione dell'adattamento di Chainsaw Man, una delle serie di maggior successo del ricchissimo palinsesto autunnale del 2022. Nonostante siano passate settimane dall'ultimo episodio con Denji come protagonista, l'anime conquista un altro record.

Il successo dell'adattamento di Studio MAPPA ha permesso a Chainsaw Man di rientrare tra i candidati all'Annecy Internation Animation Film Festival, uno dei premi più ambiti del settore. Al momento non è ancora stata annunciata una seconda stagione per Chainsaw Man, ma la serie ispirata al manga shonen di Tatsuki Fujimoto continua a essere tra le più popolari.

L'opening di Chainsaw Man è stata la migliore del 2022, ma il successo della sigla pare non fermarsi più. Il video musicale ufficiale di "Kick Back" di Kenshi Yonezu conta oltre cento milioni di visualizzazioni in tutto il mondo su YouTube. Questo incredibile traguardo è stato raggiunto in soli 6 mesi dal rilascio sulla piattaforma ed è il sedicesimo MV ad aver raggiunto e superato le 100 milioni di visualizzazioni.

D'altro canto, il successo della sigla di apertura di Chainsaw Man era facilmente prevedibile. La produzione di MAPPA ha dato vita a una clip che ricrea scene di film iconici come Pulp Fiction, The Big Lebowski e tanti altri. Ecco tutti i riferimenti a film famosi nascosti nell'opening di Chainsaw Man.