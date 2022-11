Chainsaw Man: l'inverno sarà più caldo con i nuovi guanti di Diavolo

La prima stagione di Chainsaw Man è quasi a metà. Intanto il manga continua a farsi leggere con nuovi capitoli su base quasi settimanale e ci saranno tante storie da adattare sui grandi schermi.

Chainsaw Man è diventato un successo non solo grazie all'ambizioso lavoro di Studio MAPPA, non solo grazie al divertente protagonista motosega... ma anche per il carismatico cast del franchise. Tra i quali vi è Aki, uno di quelli che ha riscontrato maggior successo da parte dei fan.

In Chainsaw Man quest'ultimo fece un patto con il potente Diavolo Volpe: in cambio dell'evocazione del mostro per divorare nemici sul campo di battaglia, Aki sacrifica pezzi di corpo, basicamente lembi di pelle dalle mani. Inoltre sappiamo essere un ottimo cuoco. Ironico, dunque, che il nuovo oggetto da collezione e inoltre utile in cucina, riguardi dei guanti.

Shonenleaks, tweet in calce alla notizia, condivide infatti il design di un paio di guanti ufficiali MAPPA, dedicati a Kon. Essi richiamano tutti i tratti estetici della testa del volpone, compresa la bocca dai denti aguzzi, che in questo caso potranno al massimo colpire il pentolone di zuppa calda per il freddo autunnale.

Cosa ne pensate di questi nuovi guanti legati al brand di Chainsaw Man? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto. Nel frattempo vi lasciamo ad una curiosità sulla opening di Chainsaw Man.