Chainsaw Man, un'ipnotica Makima nell'ultimo cosplay di Poncho

Tra i titoli che hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi spicca proprio Chainsaw Man, il manga di Tatsuki Fujimoto che ha riscosso un notevole successo grazie ad uno stile particolare, a personaggi eccentrici e ad una storia accattivante. La popolarità dell'opera, inoltre, è destinata ad aumentare a breve.

Studio MAPPA (L'Attacco dei Giganti 4) ha infatti in cantiere un adattamento anime per Chainsaw Man che, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare durante il corso del 2022. La compagnia sta infatti lavorando duramente per realizzare una stagione avvincente e che rafforzi ulteriormente il successo della saga.

Parallelamente, inoltre, Fujimoto sta per avviare un nuovo manga che allontanerà ulteriormente la data d'uscita della seconda parte di Chainsaw Man 2 di cui si sa poco o nulla. Ad ogni modo, in attesa di novità a riguardo, continuano le manifestazioni di creatività da parte della community con illustrazioni e cosplay, l'ultimo dei quali a cura della talentuosa cosplayer giapponese Poncho. L'artista ha così realizzato una splendida ed ipnotica interpretazione personale di Makima, la stessa che potete recuperare in calce alla notizia, che ha già riscosso l'apprezzamento dei fan grazie all'ottima fedeltà al personaggio originale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace?