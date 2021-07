Chainsaw Man, Jessica Nigri in un video cosplay di Denji: la motosega entra in azione

Ormai tutti i fan urlano "Chainsaw Man", il manga rivelazione degli ultimi anni scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto e che si sta preparando alla seconda parte. Le avventure macabre dell'uomo motosega sono attese anche in formato anime, ambito nel quale Studio MAPPA si sta preparando per portare a tutti un prodotto con tutti i crismi.

L'hype è tanto ma bisognerà ancora attendere prima di mettere le mani sul prodotto finito. I fan non si trattengono e intanto omaggiano l'opera con tanti cosplay. Ne abbiamo visti dedicati a Makima e a Power in primis ma ci sono molte persone che si sono dedicate anche al protagonista Denji. Il ragazzo non è semplice da riprodurre nella sua versione demoniaca e c'è chi ha preparato qualche tutorial per i cosplay del Chainsaw Man.

Tuttavia oggi ci soffermiamo su una delle cosplayer più popolari al mondo, l'americana Jessica Nigri che proprio nelle scorse ore ha proposto sulla sua pagina Instagram un video suggestivo dedicato al personaggio del manga di Fujimoto. Non si è fermata a qualche foto dato che in basso potete osservare addirittura un video cosplay di Denji in versione Chainsaw Man di Jessica Nigri, con il ragazzo riprodotto in tutte le sue parti fedelmente.

Mentre il video scorre vediamo tutte le caratteristiche del protagonista, accompagnati da musiche ed effetti sonori visti nel trailer di Chainsaw Man. Jessica Nigri si è sicuramente calata adeguatamente nei panni di Denji.