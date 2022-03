Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer sono nei best seller del New York Times

Tre volumi del manga di Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, un volume del manga di Jujutsu Kaisen di Gege Akutami e due volumi di Demon Slayer di Koyoharu Gotouge si sono classificati nella lista dei bestseller mensili di Graphic Books and Manga del New York Times pubblicata all'inizio di marzo.

Il nono volume di Chainsaw Man si è classificato al quarto posto. Il quattordicesimo volume di Jujutsu Kaisen si è classificato al quinto posto, il primo volume di Chainsaw Man all'ottavo, il primo volume di Demon Slayer si è classificato al nono, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Stories of Water and Flame si è classificato al decimo e il secondo volume di Chainsaw Man all'undicesimo della lista.

Il New York Times ha pubblicato la sua prima lista di bestseller Graphic Books and Manga nell'ottobre del 2019, ed è una delle categorie delle nuove liste di bestseller del giornale. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Stories of Water and Flame si era classificato al primo posto della lista pubblicata a febbraio. Nel mese di febbraio, i manga hanno occupato dieci dei quindici posti della lista del mese.

