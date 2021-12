Chainsaw Man, un leak conferma: l'anime e la parte 2 arrivano nel 2022

Il lavoro di Tatsuki Fujimoto tornerà in azione l'anno prossimo, dopo che l'autore di Chainsaw Man si è dedicato ai suoi one-shot e alle sue storie brevi come Look Back, per l'intero 2021.

Poche ore fa è stato confermato da un attendibile leaker che l'anime e la parte 2 del manga di Chainsaw Man arriveranno nel 2022. Sembra che l'anime e il manga andranno di pari passo nel prossimo anno. La notizia è stata riportata da uno dei principali account di informazione su anime e manga su Twitter, @WSJ_manga, come potete vedere nel post in calce alla notizia.

Purtroppo per il momento non ci sono altre informazioni a proposito se non la conferma che MAPPA rilascerà la prima stagione dell'adattamento anime nel 2022 (potete vedere qui il trailer di Chainsaw Man) e, dall'altra, che Tatsuki Fujimoto tornerà finalmente al lavoro sulla parte 2 del manga, il cui primo annuncio risale non a quest'anno ma alla fine dello scorso 2020.

Da una parte, il materiale sembra aver richiesto molto tempo, dall'altra l'autore ha anche voluto godersi un periodo lontano dal Chainsaw Man realizzando Look Back e altri one-shot. Data la qualità della prima parte e di questi ultimi lavori, non ci sono dubbi che il mangaka ci sorprenderà. Vi ricordiamo che Jump Festa 2022 avrà un panel dedicato a Chainsaw Man insieme a tanti altri.