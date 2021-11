Chainsaw Man, un leak svela in anticipo i doppiatori dell'anime

Le attenzioni nei riguardi di Chainsaw Man si sono moltiplicate a dismisura dopo che Studio MAPPA, compagnia che ha fatto molto parlare di sé recentemente per L'Attacco dei Giganti 4 e Jujutsu Kaisen, è stato confermato anche per l'adattamento anime del manga di Gege Akutami.

C'è molta curiosità sul progetto dopo che il primo trailer di Chainsaw Man ha lasciato tutti i fan col fiato sospeso visto l'incredibile comparto tecnico che MAPPA sembra aver messo in cantiere per l'attesissima trasposizione televisiva.

Ad ogni modo, lo studio non vuole dare il massimo soltanto da punto di vista tecnico, bensì anche da quello attoriale alla luce di un recente leak che ha rivelato in netto anticipo il presunto cast dell'anime. L'indiscrezione, in particolare, fa riferimento alle preselezioni fatte nell'autunno del 2020, ma considerando i doppiatori chiamati in causa è quasi pressoché certo che siano confermati. La lista in questione, dunque, qui segue:

Denji: Nobuhiko Okamoto (Bakugo di My Hero Academia, Rin di Ao no Exorcist)

Power: Sumire Uesaka (Shalltear di Overlord)

Aki Hayakawa: Takahiro Sakurai (Reigen di Mob Pyscho 100, Suzaku di Code Geass)

Makima: Yoko Hikasa (Rias Gremory di HighSchool DxD)

Himeno: Kana Hanazawa (Mayuri di Code Geass)

Kobeni: Yumi Uchiyama (Rudeus di Jobless Reincarnation)

Arai: Yoshimasa Hosoya (Joe di Megalo Box)

Katana: Kuroda

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cast, vi convince? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ma a proposito del manga, è lecito spettarsi novità sulla parte 2 di Chainsaw Man al Jump Festa 2022.